گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس بهزیستیباغملک گفت: در آستانه بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصیلی جدید ۷۰۰ بسته نوشت افزار میان دانش آموزان زیر پوشش بهزیستی این شهرستان اهدا شد.

سجاد غلامی با اشاره به اینکه توزیع این بسته‌های نوشت افزار در قالب طرح پویش ((همه حاضر)) انجام شده است، ادامه داد: از جمله اقلام این نوشت افزار کیف، دفتر، مداد، جامدادی، مداد رنگی است که به ارزش ۵ میلیارد ریال و با کمک خیران و مردم نیکوکار تهیه و تامین شده است.