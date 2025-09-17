از تشییع پیکر حاجیه عجب خانم کوهساری مادر شهید شیرعلی کوهساری نماینده فقید مردم آزادشهر و رامیان در دوره ششم مجلس شورای اسلامی تا بهره برداری ۴ مدرسه در مهر امسال را در این بسته خبری کوتاه ببینید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان ، پیکر حاجیه عجب خانم کوهساری مادر شهید شیرعلی کوهساری نماینده فقید مردم آزادشهر و رامیان در دوره ششم مجلس شورای اسلامی امروز با حضور مردم قدر شناس آزادشهر تشییع شد.

شهید علی کوهساری سال ۱۳۸۰ در سانحه هوایی یاک ۴۰ حین مٱموریت همراه نمایندگان استان و وزیر راه به به شهادت رسید.

حیدر آسیابی رئیس کل دادگستری گلستان در جشن احسان مهر ویژه فرزندان و خانواده‌های مددجویان زندان‌های استان در گرگان گفت:عفو معیاری که با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و موافقت رهبر معظم انقلاب اسلامی صورت گرفت برخی زندانیان استان را شامل خواهد شد و پرونده‌ها در دست بررسی است.

۱۴ نفر از طلاب علوم دینی اهل سنت حوزه علمیه مدرسی گنبدکاووس فارغ التحصیل شدند.

دنکوب مدیر آموزش و پرورش علی آباد کتول در نشست خبری گفت: مرحله نخست ساخت باشگاه فرهنگیان این شهرستان با اعتبار اولیه ۱۷ میلیارد تومان آغاز شده است و در تابستان ۱۴۰۵ به بهره برداری می‌رسد.

محبوبه موسی پور سرپرست آموزش و پرورش کلاله از بهره برداری ۴ مدرسه در مهر امسال خبر داد و گفت این مدارس در قالب ۲۴ کلاس درس با مشارکت خیران ساخته شده است.