هم‌زمان با برگزاری هشتمین جشنواره انگور تحت عنوان «طلای بنفش ارومیه»، رادیو چی چست به‌منظور مانایی فرهنگ، آداب‌ورسوم آذربایجان «آخشاملار» را از دهکده تفریحی چی چست پخش می‌کند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ رادیو چی چست باهدف احیای سنت‌ها و آیین‌های محلی آذربایجان برنامه زنده آخشاملار را از محل برگزاری جشنواره طلای بنفش ارومیه پخش می‌کند. این برنامه ترکیبی با ساختار طنز و شاد از ۲۱ تا ۳۱ شهریور هر روز ساعت ۱۷-۱۹ به روی آنتن می‌رود.

دعوت از هنرمندان و خوانندگان و اجرای برنامه‌های طنز توسط هنرمندان رادیو از جمله هاله رهبین باشخصیت طنز بختورخالا، گزارش مردمی از محل برگزاری جشنواره و اجرای هنرمندانه عاشیق‌ها، پخش موسیقی‌های شاد و محلی از بخش‌های متنوع برنامه زنده آخشاملار است.

برنامه زنده آخشاملار به تهیه‌کنندگی زینب اسمی و اجرای آمنه تقی‌پور در روز‌های باقی‌مانده از این جشنواره با دعوت از هم استانی‌های عزیز برای حضور در جشنواره طلای بنفش ارومیه، برای مخاطبان در خانه نیز لحظات شاد و مفرحی را رقم می‌زنند.