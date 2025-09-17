به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، سرهنگ پاسدار سلمان خواست خدایی در نشست با مدیرکل و مدیران صدا و سیمای مرکز کهگیلویه و بویراحمد افزود: روز دوشنبه ۳۱ شهریور ماه به عنوان روز «پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت؛ طلایه‌داران سربلندی» نامگذاری شده است. در این روز از پیشکسوتان افتخارآفرین دفاع مقدس و مقاومت تجلیل می‌شود و نقش ایمان، همبستگی و وحدت ملی آحاد جامعه در دفاع مقدس تبیین می‌شود.

وی افزود: این همان اتحاد مقدسی است که رهبر معظم انقلاب بر آن تأکید دارند و باید در ادارات، سازمان‌ها و مساجد تبیین شود. این رمز پیروزی ما هم در جنگ هشت ساله و هم در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه بود.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد: روز سه‌شنبه یکم مهرماه به عنوان روز «جوانان، علم و دانش‌پژوهی، اقتدار ملی» نامگذاری شده است که برنامه‌های متوعی برای این روز در نظر گرفته شده است.

سرهنگ خواست خدایی تصریح کرد: روز چهارشنبه ۲ مهرماه به عنوان روز «زنان، مدافعان حریم خانواده و جامعه» نامیده شده است. انتظار داریم برنامه‌های ویژه‌ای برای گرامیداشت زنان فعال در دفاع مقدس، از جمله آنان که در پشتیبانی و حتی حضور مستقیم در جنگ نقش داشتند، برگزار شود. در استان ما حدود ۱۰ زن فعال در جنگ حضور داشتند که باید در این هفته از آنان تقدیر شود.

وی گفت: روز پنجشنبه ۳ مهرماه به عنوان روز «شهدا، جانبازان و آزادگان؛ فخرآفرینان» نامگذاری شده است. در این روز قبور مطهر شهدا با محوریت بنیاد شهید و امور ایثارگران گلباران و این برنامه در سراسر استان برگزار می‌شود.

سرهنگ خواست خدایی بیان کرد: روز جمعه ۴ مهرماه به عنوان روز «دفاع همه‌جانبه، پشتیبانی مردمی و اصناف، سربازان معنویت» نامیده شده است. طبق ابلاغ ستاد کل، باید در هفته قبل از هفته دفاع مقدس و در این روز، برنامه‌های ویژه‌ای در نماز جمعه‌ها برگزار شود. خطبه‌های نماز جمعه باید به موضوع دفاع مقدس، وحدت و انسجام ملی اختصاص یابد.

خواست خدایی ادامه داد: روز شنبه ۵ مهرماه به عنوان روز «نیرو‌های مسلح، بسیجیان، جهادگران، روحانیون، عشایر، روستاییان، پیش‌مرگان کرد و مسلمان» نامگذاری شده است. محوریت این روز، نقش ولایت فقیه در جنگ است.

وی خاطرنشان کرد: روز یکشنبه ۶ مهرماه به عنوان روز «ولایت‌مداری، بصیرت، دشمن‌شناسی و استکبارستیزی» نامیده شده است. این روز به گرامیداشت مجاهد کبیر و پرچمدار مقاومت، شهید «سید حسن نصرالله»، و روز مقاومت در برابر استکبار جهانی اختصاص دارد.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان کهگیلویه و بویراحمد در پایان یادآور شد: روز دوشنبه ۷ مهرماه، که آخرین روز هفته دفاع مقدس است، به عنوان روز «فرماندهان، عزتمداران، آفرینان» نامگذاری شده است. در این روز از فرماندهان دوران دفاع مقدس، فرماندهان شهید جنگ ۱۲ روزه و دانشمندان شهید تجلیل می‌شود.

وی به برنامه‌های عمومی هفته دفاع مقدس نیز اشاره کرد و گفت: این برنامه‌ها شامل آیین تکریم و تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت، غبارروبی قبور مطهر شهدا و یادمان‌های شهدای گمنام در سراسر کشور، دیدار و تکریم خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان، آزادگان و ایثارگران، صدور بیانیه و تبیین ابعاد و معارف دفاع مقدس از سوی سازمان‌ها و نهاد‌های لشکری و کشوری، رونمایی از 45 عنوان کتاب با موضوع دفاع مقدس، تحریر اسامی 2 هزار شهید به خط نسعلیق و گرامیداشت فرماندهان شهید دفاع مقدس و مقاومت 12 روزه است.