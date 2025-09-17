پخش زنده
شهروندان تهرانی با حضور در میدان آزادی در طرح "نسیم مهربانی" شرکت کردند و با کمک هایشان، بیش از ۱۰۰ هزار بسته انواع نوشت افزار و کیف، برای دانش آموزان کم برخوردار جمع آوری شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ در آستانه سال تحصیلی جدید، شهرداری منطقه ۹ نسبت به توزیع ۴۰۰۰ کوله پشتی و لوازمالتحریر به دانشآموزان کمبرخوردار در قالب پویش «نسیم مهربانی» اقدام کرد.
سیدمحمدرحیم مرتضوی، شهردار منطقه گفت: امروز منطقه ۹ افتخار دارد تا میزبان پویشی از جنس مهر باشد که نسیم مهربانی نام دارد.
وی تصریح کرد: اجرای این ایده که توسط آموزشهای شهروندی کلید خورد به منظور حمایت از خانوادههای کم برخوردار و در راستای حال خوب انجام شد که در این پویش بستههای آموزشی به دانش آموزان اهدا شد تا شاهد سال تحصیلی خوبی برای عزیزان نسل آینده باشیم.