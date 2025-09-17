رئیس جمعیت هلالاحمر شهرستان طالقان از سقوط یک مرد ۶۵ ساله از درخت گردو در باغات روستای کجیران این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، کلاته گفت: پس از اعلام حادثه به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هلالاحمر، بلافاصله تیم امدادونجات پایگاه شهرستان به محل اعزام شد. پس از انجام اقدامات اولیه امدادی و انتقال مصدوم در مسیر باغات، فرد حادثهدیده به عوامل اورژانس برای ادامه روند درمان تحویل داده شد.
وی افزود: رعایت نکات ایمنی در زمان برداشت محصولات کشاورزی بهویژه در فصل گردوچینی، میتواند از بروز حوادث مشابه جلوگیری کند.