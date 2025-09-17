سفر مشاوران وزرا در امور ایثارگران به این استان منجر به نتیجه و گره‌گشایی از مشکلات ایثارگران می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران در نشست شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت گفت:انتظار می‌رود در دستگاه‌های اجرایی نگاه را به حفظ و تکریم جامعه ایثارگری بیش از پیش معطوف کنیم و اگر نواقص و کاستی‌هایی در این خصوص وجود دارد برطرف شود.

یعقوب سلیمانی افزود: اگر امروز با اقتدار در ایران اسلامی زندگی می‌کنیم، بی‌شک به سبب روحیه ایثار و فداکاری ایثارگران کشور است که از این بابت دین بزرگی به این بزرگان داریم و باید تا می‌توان در خدمات‌رسانی شایسته به آنها اقدام کرد.

وی بر تکریم بیش از پیش خانواده شهدا و ایثارگران تاکید کرد گفت: تکریم خانواده شهدا و خدمت به آنها کمتر از شهادت نیست و این موضوع همواره مورد تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی است.