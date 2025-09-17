پخش زنده
معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری یزد: تثبیت قیمت و تأمین نیاز مردم تنها با هماهنگی مستمر دستگاههای متولی امکانپذیر است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، نشست کمیته تخصصی تنظیم بازار استان یزد با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری، مدیران کل صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، دستگاههای نظارتی و نمایندگان اصناف برگزار شد.
در این نشست، موضوعات مرتبط با تأمین، توزیع و کنترل قیمت میوه در بازار یزد بهطور ویژه در دستور کار قرار گرفت.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری در ابتدای نشست با اشاره به حساسیت بازار میوه در تأمین نیاز روزمره خانوار، گفت: تثبیت بازار میوه و جلوگیری از نوسانات غیرمنطقی قیمتها یکی از اولویتهای جدی استان یزد است و تحقق این هدف تنها با همکاری و هماهنگی همه دستگاههای اجرایی و نظارتی امکانپذیر خواهد بود.
علمدار بر ضرورت ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا تأکید کرد و افزود: مهمترین انتظار از دستگاههای متولی، پیشبینی و تأمین بهموقع نیاز بازار است. در کنار آن، تشدید نظارتها و برخورد با تخلفات صنفی باید بهگونهای باشد که ضمن حفظ آرامش بازار، رضایت شهروندان نیز تأمین شود.
معاون استاندار در جمعبندی مباحث نشست گفت: بازار میوه یکی از بخشهای حساس سبد مصرفی خانوار است ؛ بنابراین همه دستگاهها باید با جدیت و هماهنگی کامل وارد عمل شوند تا علاوه بر تأمین نیاز مردم، از ایجاد فضای سودجویی و افزایش غیرمنطقی قیمتها جلوگیری شود.
وی در پایان تأکید کرد: تنظیم بازار میوه تنها یک وظیفه مقطعی نیست بلکه نیازمند برنامهریزی مستمر، آیندهنگری و نظارت دائمی است و استان یزد برای تحقق این هدف، همه ظرفیتهای موجود را بهکار خواهد گرفت.
در ادامه نشست، نمایندگان صمت، جهاد کشاورزی و اصناف گزارشی از وضعیت فعلی ارائه کردند. بر اساس این گزارشها، هماهنگی میان تولیدکنندگان، شبکههای توزیع و واحدهای صنفی از مهمترین ضرورتها برای کاهش چالشهای موجود عنوان شد. همچنین به موضوع ذخیرهسازی مناسب، مدیریت حملونقل و توزیع منظم میوه اشاره شد که میتواند نقش مؤثری در جلوگیری از افزایش ناگهانی قیمتها ایفا کند.