در هفته چهارم لیگ آزادگان، نساجی مازندران با گل دقیقه ۹۲ میثم تهیدست، دربی شمال کشور را از آن خود کرد و با ۸ امتیاز موقتاً به صدر جدول رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ تیم فوتبال نساجی مازندران در هفته چهارم رقابت‌های لیگ آزادگان، در دیداری حساس و نفس‌گیر موفق شد با گل دیرهنگام میثم تهیدست در دقیقه ۹۲، شهرداری نوشهر را شکست دهد و سه امتیاز ارزشمند دربی شمال کشور را از آن خود کند.

این دیدار که عصر چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۴ در استادیوم تجن کلا چالوس برگزار شد، در نیمه نخست با تساوی بدون گل دنبال شد. دو تیم با احتیاط و تمرکز بالا وارد میدان شدند و تا دقایق پایانی، هیچ‌کدام موفق به باز کردن دروازه حریف نشدند.

در حالی که بازی به لحظات پایانی خود نزدیک می‌شد، میثم تهیدست با ضربه سر دقیق، دروازه شهرداری نوشهر را گشود و شادی را به اردوی نساجی آورد. این گل نه‌تنها سرنوشت بازی را تغییر داد، بلکه نساجی را با ۸ امتیاز موقتاً به صدر جدول لیگ آزادگان رساند.

این پیروزی برای نساجی که در سه هفته ابتدایی تنها یک برد کسب کرده بود، نقطه عطفی در مسیر بازگشت به کورس رقابت‌های لیگ به‌شمار می‌رود. در سوی مقابل، شهرداری نوشهر با وجود نمایش قابل قبول، نتوانست از امتیاز خانگی بهره‌برداری کند و با ۴ امتیاز در جدول باقی ماند.