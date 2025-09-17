به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک بازرسان ارشد حقوق بشری سازمان ملل با انتشار گزارشی اعلام کردند که نسل کشی توسط صهیونیست‌ها در غزه، کاملا اثبات شده و مسلم است. کمیسر عالی حقوق بشر این سازمان هم اعلام کرد ارسال سلاح برای رژیم صهیونیستی نقض قوانین بین المللی است و باید برای توقف آن اقدام شود و همه کشور‌ها موظفند برای حمایت از حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین تلاش کنند.