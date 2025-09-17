همزمان با سفر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به انگلیس، قشر‌های مختلف مردم با برگزاری تظاهرات، خشم و انزجار خودشان را از این سفر و همدستی دولت انگلیس با آمریکا و رژیم صهیونیستی در نسل کشی فلسطینیان در غزه اعلام کردند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن همزمان با سفر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به انگلیس، قشرهای مختلف مردم با برگزاری تظاهرات، خشم و انزجار خودشان را از این سفر و همدستی دولت انگلیس با آمریکا و رژیم صهیونیستی در نسل کشی فلسطینیان در غزه اعلام کردند.