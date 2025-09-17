به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم فوتبال استقلال ایران در نخستین دیدار خود از گروه A سطح دو لیگ قهرمانان آسیا از ساعت ۱۹:۳۰ امشب (چهارشنبه، ۲۶ شهریور) در ورزشگاه زعبیل دوبی به مصاف الوصل امارات خواهد رفت.

الوصل امارات، استقلال ایران، المحرق بحرین و الوحدات اردن در یک گروه قرار دارند.

ریکاردو ساپینتو در دیدار امشب مقابل الوصل، آنتونیو آدان، آرمین سهرابیان، روزبه چشمی، رامین رضاییان، سعید سحرخیزان، مونیر الحدادی، علیرضا کوشکی، دیدیه اندونگ، عارف آقاسی، حسین گودرزی و یاسر آسانی را روانه میدان کرده است.