اخبار متنوع استان مرکزی را میتوانید به صورت روزانه از این بسته خبری ببینید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ با هدف بررسی وضعیت شهرستان شازند در حوزه آرد و نان و تشدید نظارتها بر افزایش قیمت نان جلسه کارگروه گندم، آرد و نان و ستاد تنظیم بازار شهرستان شازند با حضور جمعی از مسئولان برگزار شد.
با هدف افزایش اطلاعات جوانان و نوجوانان در زمینه فضای مجازی، تولید محتوا و آشنایی با نرم افزارهای مختلف اختتامیه رویداد رسانهای ساوه برگزار شد.
با هدف حمایت از دانشآموزان کمبرخوردار و ایجاد فرصتهای برابر آموزشی، ۸۰۰ بسته کامل لوازم التحریر به ارزش ۱۰ میلیارد ریال در شهرستان دلیجان توزیع شد.
محفل نورانی انس با قرآن در امامزاده سید اسحاق(ع) شهر ساوه برگزار شد و قاریان به تلاوت آیاتی از کلام الله وحی پرداختند.
با هدف برنامه ریزی برای برگزاری برنامههای هفته دفاع مقدس در شهرستان خنداب جلسه شورای اداری این شهرستان برگزار شد.
با هدف گرامیداشت باد و خاطره شهدا و تجلیل از خانوادههای شهدا، فرمانده گروه ۹۹ پدافند هوایی نیروی زمینی ارتش و جمعی از مسئولان به دیدار چند خانواده شهید رفتند و از صبر و بردباری آنان تجلیل کردند.
به مناسبت هفته وقف جمعی از مسئولان با حضور در منزل شهید غلامرضا سرآبادانی از خانواده این شهید والامقام و جانباز علی مشهدی، با اهدای لوح تقدیر از صبر و استقامت آنها تجلیل کردند.
مراسم بزرگداشت روز بهورز در شهرستان شازند برگزار و از بهورزان نمونه تجلیل شد.