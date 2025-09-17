به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت الاسلام متقی فر در مراسم اهدای ۵۴ هزار بسته آموزشی به دانش آموزان مددجو خوزستانی افزود: سال گذشته برای ۷۴۰ هزار دانش‌آموز بسته تحصیلی تأمین شد و امسال تمام ۸۵۰ هزار دانش‌آموز تحت حمایت، بسته‌های آموزشی دریافت خواهند کرد تا هیچ دانش‌آموزی به دلیل کمبود امکانات ترک تحصیل نکند.

وی با بیان اینکه هدف ما ارتقای سطح تحصیلی، فرهنگی و اجتماعی مددجویان است تا بتوانند به استقلال اقتصادی و خودکفایی دست یابند و با امید و انگیزه بیشتری به آینده نگاه کنند، ادامه داد: اردو‌های متعددی با محوریت آموزش مهارت‌های زندگی، فرزندپروری و تربیتی تحت عنوان «نوید زندگی» برگزار شده است. این اردو‌ها با هدف تقویت روحیه، افزایش امید و توانمندسازی خانواده‌ها برگزار می‌شوند.

معاون فرهنگی کمیته امداد امام خمینی کشور خاطر نشان کرد: کمیته امداد با رویکرد فرهنگی در حوزه‌هایی نظیر آموزش، تقویت تحصیلی، برگزاری اردوها، فعالیت‌های تربیتی و مهارت‌آموزی برای دانش‌آموزان و دانشجویان تحت حمایت، تلاش دارد تا زمینه رشد، توانمندسازی و خوداتکایی این عزیزان را فراهم کند.

حجت الاسلام متقی فر اظهار کرد: کمیته امداد امام خمینی همچنین از نخبگان در حوزه‌های قرآنی، ورزشی، هنری، علمی و پژوهشی مورد حمایت قرار دارند تا محدودیت‌های مالی و امکاناتی مانع پیشرفت آنها نشود.

وی با اشاره به عملکرد مطلوب خوزستان در اجرای برنامه‌های فرهنگی اظهار کرد: این استان جزو استان‌های برتر در این حوزه به شمار می‌رود. خوزستان در اجرای برنامه‌های فرهنگی یکی از استان‌های موفق است و در این زمینه همکاری زیادی دارد.