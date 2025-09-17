پخش زنده
رئیس و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با استقبال استاندار آذربایجان غربی وارد ارومیه شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ سید شمس الدین حسینی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و اعضای این کمیسیون با استقبال استاندار آذربایجان غربی وارد ارومیه شدند.
برگزاری جلسات اقتصادی با دستگاههای مختلف اجرایی و بخش خصوصی و بازدید از مناطق مختلف بویژه منطقه ویژه اقتصادی و مرز سرو ارومیه از جمله برنامههای مهم سفر رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به ارومیه است.