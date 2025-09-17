به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، در ستاد توسعه و پیشرفت استان تفاهم نامه اجرای ۲ طرح صنعتی با سرمایه گذاری ۲ شرکت چینی و ایجاد بازارچه صنایع دستی در پایتخت با مشارکت سرمایه گذار رزنی امضا شد.

استاندار همدان گفت: این طرح‌ها شامل تولید خمیر الکترود گرافیتی با ۱۰ میلیون دلار سرمایه گذاری در شهرک صنعتی شوشاب ملایر و منطقه اقتصادی جهان آباد فامنین، طرح‌های و تولید فیلم سلفونی و بسته بندی حرارتی برای لوازم آرایشی با ۱۰ میلیون دلار سرمایه گذاری است که هر دو محصول وارداتی است و با احداث آنها نیاز کشور از واردات این محصولات مرتفع می شود.

علاوه بر این دو طرح، تفاهم نامه ایجاد نخستین بازارچه و نمایشگاه صنایع دستی استان همدان در پایتخت هم با کمک و مشارکت سرمایه گذار رزنی در یک مرکز تجاری در منطقه ۱۹ تهران ایجاد می‌شود.

در این طرح۱۱۰ مغازه این مرکز خرید به صورت رایگان به مدت یک سال در اختیار تولید کنندگان صنایع دستی استان قرار می‌گیرد تا تولیدات خود را در پایتخت عرضه کنند.