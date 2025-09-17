پخش زنده
شورای سلامت شهرستان مهریز با حضور مسئولان دستگاههای اجرایی برگزار شد و بررسی مسائل مهم حوزه سلامت در دستور کار قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، دکتر محمود فلاحتی سرپرست شبکه بهداشت و درمان مهریز، اعلام کرد مدیریت و ساماندهی پسماند در منطقه میانکوه، بهویژه روستاهای بنادکسادات و منشاد، نیازمند پیگیری فوری مسئولان است.
وی همچنین اجرای قانون ممنوعیت تبلیغات و عرضه کالاهای آسیبرسان به سلامت و همکاری همه دستگاهها در این زمینه را از اولویتهای شورا دانست. تشکیل کمیته ایمنی آب، ترغیب مردم به ورزش، برگزاری کمیته تخصصی آلودگی هوا و اطلاعرسانی درباره تستهای غربالگری سرطان نیز در دستور کار قرار دارد.
سرپرست شبکه بهداشت و درمان مهریز با اشاره به اجرای کامل قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، گفت: ارائه تسهیلات مسکن، رفع موانع اقتصادی، ایجاد اشتغال پایدار و برگزاری دورههای آموزشی برای والدین دانشآموزان از مصوبات مهم شورا است.
فلاحتی تأکید کرد اجرای سند استانی سلامت باید بهصورت جدی پیگیری شود تا تمامی برنامههای کوتاهمدت و بلندمدت حوزه سلامت محقق شود.