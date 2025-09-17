پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری از رساله‌های دکترا با موضوع میراث‌فرهنگی و گردشگری، در قالب پشتیبانی­‌های مادی و معنوی و با ارائه مشاوره‌­ها و خدمات علمی و فنی، حمایت می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ ذات‌الله نیک­‌زاد معاون پژوهشی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری گفت: پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری در راستای نیل به اهداف پیش‌بینی شده در اساس‌نامه خود و به‌منظور گام برداشتن در راستای اولویت‌های پژوهشی سالانه و همچنین بهره‌گیری از توانمندی‌های علمی و پژوهشی دانشجویان و تشویق آن‌ها به انجام تحقیقات و طرح‌های کاربردی مورد نیاز حوزه میراث‌فرهنگی و گردشگری، در چارچوب بند ۶ آیین نامه شماره ۲۰۹۹۴/۳ مورخ ۴ فروردین ماه ۱۳۹۴ هدفمندسازی رساله‌های دکترای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، از رساله‌های دانشگاه‌ها و مراکز علمی و آموزشی کشور در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری حمایت می‌کند.

وی در تشریح شیوه‌نامه حمایت از رساله‌های دکتری افزود : این شیوه‌نامه که نسخه بازنگری شده شیوه‌نامه حمایت از رساله‌های دکترای مصوب ۱۲خردادماه ۱۳۹۹ شورای پژوهشگاه است، با هدف ایجاد چارچوبی مشخص و شفاف برای حمایت مادی و معنوی از رساله‌های دکترای مرتبط با اهداف و اولویت‌های پژوهشی پژوهشگاه و حوزه­‌های تخصصی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تدوین شده است.

معاون پژوهشی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری ایجاد ارتباط مؤثر میان پژوهشگاه با دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالی و مراکز پژوهشی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، توسعه تحقیقات بنیادی، کاربردی و توسعه‌ای با مشارکت دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، ارتقای اثربخشی نتایج رساله‌های دانشجویی در حوزه‌های میراث فرهنگی و گردشگری، شناسایی دانشجویان مستعد و استفاده از توانمندی آن‌ها برای انجام فعالیت‌های پژوهشی پژوهشگاه، هدایت اثربخش منابع مالی پژوهشگاه برای حمایت از رساله‌های دکتری و ارتقای ظرفیت‌های علمی رشته‌های مرتبط با میراث فرهنگی و گردشگری و ایجاد بسترهای شبکه‌سازی علمی را از اهداف این طرح برشمرد.

نیک­‌زاد در بیان ویژه‌گی‌های رساله‌های مورد حمایت پژوهشگاه افزود: این شیوه‌نامه ویژه دانشجویان مقطع دکترا مشغول به تحصیل در یکی از دانشگاه‌ها یا مؤسسات آموزش عالی معتبر مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است. حمایت از پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد، تنها برای رشته‌هایی صورت می‌گیرد که دوره دکترای آن در کشور دایر نیست. فهرست این رشته‌ها توسط شورای تخصصی پژوهش و فناوری پژوهشگاه و به تناوب، بازنگری می‌شود.

وی گفت: موضوع رساله باید دارای اصالت، نوآوری و ارزش علمی بوده و به حل یک مسئله مشخص در حوزه‌های میراث فرهنگی و گردشگری کمک کند. منظور از پژوهش‌های اصیل، آن دسته از پژوهش‌هایی هستند که بر موضوعات خاص و یافته‌های منحصر به‌فرد متمرکز هستند. تشخیص این امر برعهده گروه پژوهشکده و شورای تخصصی پژوهش و فناوری پژوهشگاه است.رساله باید دارای جنبه کاربردی بوده و نتایج آن بتواند در سیاست‌گذاری‌ها، برنامه‌ریزی‌ها یا اقدامات اجرایی در حوزه‌های میراث فرهنگی و گردشگری مورد استفاده قرار گیرد.

معاون پژوهشی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری افزود: موضوع رساله جزء موضوعات و اولویت‌های پژوهشی پژوهشگاه بوده و در یکی از رشته‌های مرتبط با میراث فرهنگی و گردشگری از جمله میراث معماری، شهری و روستایی، باغ‌ها و مناظر فرهنگی، باستان‌شناسی، حفاظت و مرمت آثار تاریخی- فرهنگی، مردم‌شناسی، زبان‌شناسی و زبان‌های باستانی، گردشگری، میراث طبیعی، میراث دفاع، هنرهای سنتی، تاریخ هنر و شاخه‌های وابسته باشد.

وی گفت : رساله‌های بین‌رشته‌ای که به‌طور مستقیم با حوزه‌های میراث‌فرهنگی و گردشگری مرتبط باشند نیز، مشمول این شیوه‌نامه می‌شوند.