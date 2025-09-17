پخش زنده
معاون اول رئیسجمهور در پیامی درگذشت برادرزاده وزیر کشور را به او تسلیت گفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، متن پیام آقای عارف به شرح زیر است:
جناب آقای مومنی
خبر درگذشت برادرزاده گرامیتان موجب تأسف و تأثر فراوان گردید.
فقدان عزیزان همواره تلخ و جانکاه است، اما ایمان به تقدیر الهی و امید به رحمت واسعه پروردگار میتواند مایه آرامش و تسلی خاطر بازماندگان باشد.
اینجانب ضمن عرض تسلیت این مصیبت به جنابعالی و خانواده محترم، از خداوند متعال برای آن فقیده سعیده رحمت و مغفرت الهی و برای جنابعالی و سایر بازماندگان صبر، سلامتی و طول عمر با عزت مسئلت مینمایم.
محمدرضا عارف
معاون اول رئیسجمهور