معاون اول رئیس‌جمهور در پیامی درگذشت برادرزاده وزیر کشور را به او تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، متن پیام آقای عارف به شرح زیر است:

جناب آقای مومنی

خبر درگذشت برادرزاده گرامی‌تان موجب تأسف و تأثر فراوان گردید.

فقدان عزیزان همواره تلخ و جانکاه است، اما ایمان به تقدیر الهی و امید به رحمت واسعه پروردگار می‌تواند مایه آرامش و تسلی خاطر بازماندگان باشد.

اینجانب ضمن عرض تسلیت این مصیبت به جنابعالی و خانواده محترم، از خداوند متعال برای آن فقیده سعیده رحمت و مغفرت الهی و برای جنابعالی و سایر بازماندگان صبر، سلامتی و طول عمر با عزت مسئلت می‌نمایم.

محمدرضا عارف

معاون اول رئیس‌جمهور