به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، رئیس کل دادگستری استان در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم گفت: ما باید در همه حوزه‌های مبتلا به استان بجای پیشگیری قضایی از پیشگیری اجرایی استفاده کنیم.

محبوب افراسیاب افزود: ما به جای مؤلفه‌های حقوق کیفری از قبیل تعقیب، جلب، بازداشت، مجازات و همچنین حوزه ضمانت اجرا‌های حقوق کیفری استفاده کنیم باید از مؤلفه‌های پیشگیری اجرایی استفاده کرده و با توسل به مؤلفه‌ها و اهرم‌های در اختیار داریم ار فراهم شدن زمینه‌های ارتکاب جرم جلوگیری کنیم.

افراسیاب با بیان اینکه با تشکیل پرونده برای افراد مجرم و تحت قرار گرفتن آنان دو نوع هزینه هم برای دولت و هم برای اشخاص ایجاد می‌شود اضافه کرد: چه‌بسا کسی که زندانی یا مجازات می‌شود سرپرست خانواده باشد و با محرومیت این فرد، خانواده اش ضمن از دست دادن سرپرست خود هزینه تامین مخارج خانواده را نیز از دست می‌دهد.

وی استفاده از تئوری درمان در حوزه حقوق کیفری را راهکاری مهم برای پیشگیری از وقوع جرم و حذف هزینه‌ها دانست و ادامه داد: با ارائه اخطار‌های کتبی و ایجاد موانع فیزیکی می‌توان ضمن جلوگیری از ارتکاب جرم و ایجاد بازدارندگی از صرف هزینه‌ها هم برای دولت و هم برای اشخاص در حوزه‌های کیفری جلوگیری کرد.

رئیس کل دادگستری استان در بخش دیگری از سخنانش خواستار ساماندهی شهریه‌های دانش آموزان و ایمن سازی مدارس شد و گفت: متولیان با فراهم کردن شرایط زمینه را برای هرچه بهتر برگزاری کردن فصل بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصیلی جدید در استان فراهم کنند.

افراسیاب همچنین با انتقاد از وضعیت ورودی و خروجی‌های مرکز استان و رعایت نکردن اصول مهندسی در سیمای شهر یاسوج افزود: این شهر با توانمندی‌ها و قابلیت‌های طبیعی و آب و هوای مناسب لازم است با ساماندهی ورودی‌ها و زیباسازی سیما و منظر شهر زمینه جذب تورسیم و همچنین سرمایه گذاری را در مرکز استان می‌توان فراهم کرد.

وی با بیان اینکه هدف ما مچ گیری نیست بلکه کمک برای رفع مشکلات است، اضافه کرد: با تصویب مصوباتی که ضمانت اجرایی داشته باشد می‌توان برای رفع مشکلات پیشرو در حوزه شهری اقدام و در صورت نیاز از کمک دادستان نیز می‌توان استفاده کرد.

معاون دادستان مرکز استان هم در این جلسه خواستار رعایت حریم و جلوگیری از تراکم در ساخت و ساز‌ها در برخی مناطق شهر یاسوج شد و گفت: لازم است متولیان با ورود و پیگیری از این نوع ساخت و ساز‌ها جلوگیری کنند.

حامد رهبر با بیان اینکه در صورت تداوم این روند تا ۵ سال آینده منطقه راهنمایی شهر یاسوج به بدترین منطقه این شهر تبدیل می‌شود افزود: به علت نبود نظارت، شبانه شاهد رشد قارچ گونه ساخت‌وساز‌های موقت غیرمجاز در برخی مناطق این شهر هستیم که اجازه نفس کشیدن را از مردم گرفته‌اند.

رهبر با بیان اینکه متولیان با داشتن بازوی اجرایی می‌توانند جلوی این ساخت و ساز‌ها را بگیرند خطاب به مسئولان شهرداری گفت: با استفاده از حکم تخریب این نوع ساخت و ساز‌ها را تخریب کرده و از رشد آنها جلوگیری کنید.

وی ساخت و ساز‌های غیرمجاز و پارکینگ فروشی را از دیگر مشکلات شهر یاسوج عنوان کرد و افزود: ضروری است مصوباتی برای رفع این مشکلات تصویب و اجرایی شود.

معاون دادستان مرکز استان با اشاره به برخی اقدامات شهرداری یاسوج در یکسال اخیر افزود: کار‌های بنیادی خوبی صورت‌گرفته، بولوار سروک شهدای اقتدار بازگشایی شد، معابر داره بازگشایی می‌شود بلوار ارم و بولوار آیت‌الله ملک حسینی در حال بازگشاییست و اقدامات خیلی خوبی آقای شهردار با دست خالی داره انجام می‌دهد که نه تنها کسی منکر این خدمات نیست بلکه شایسته تقدیر است.