به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز کرمانشاه ،یزدان خسروی گفت: بررسی آمارها نشان می‌دهد میانگین بیشترین فراوانی سرعت در محورهای استان طی پنج ماه گذشته ۸۱ کیلومتر بر ساعت بوده که در مقایسه با میانگین کشوری یعنی ۷۲ کیلومتر بر ساعت رقم بالاتری است و بیانگر آن است که رانندگان کرمانشاهی کمی عجولانه رانندگی می‌کنند.

وی افزود: در این مدت ۳۱۹ هزار و ۱۰۴ تخلف سرعت غیرمجاز به ثبت رسیده است و بالاترین سرعت ثبت شده نیز ۱۹۷ کیلومتر بر ساعت در محور کنگاور به صحنه بوده است. خسروی با اشاره به آمار مردادماه گفت: در این ماه نیز بیشترین فراوانی سرعت در استان ۸۱ کیلومتر بر ساعت ثبت شده که همچنان بالاتر از میانگین کشوری است. همچنین تنها در مردادماه، ۳ هزار و ۲۴ تخلف سرعت بالای ۱۲۰ کیلومتر بر ساعت گزارش شده و بیشترین سرعت غیرمجاز ۱۸۹ کیلومتر بر ساعت در محور روانسر به کرمانشاه به ثبت رسیده است. وی با بیان اینکه «سرعت غیرمجاز حتی در بهترین جاده‌ها و با کامل‌ترین علائم هشداردهنده هم عامل اصلی بروز تصادف است»، تأکید کرد: هرچند پلیس‌راه با حضور میدانی و تجهیزات بازدارنده در تلاش است رفتارهای پرخطر را کنترل کند، اما در نهایت این رانندگان هستند که باید با تغییر فرهنگ رانندگی و رعایت قوانین به کاهش تلفات کمک کنند. مدیرکل راهداری و حمل‌ و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: آمار بالای تخلفات نشان می‌دهد که صرفاً برخورد قانونی یا نصب تابلوهای هشداردهنده کافی نیست؛ بلکه نیازمند فرهنگ‌سازی، آموزش مداوم و تغییر نگرش رانندگان هستیم. او از مردم خواست با رعایت سرعت مطمئنه، نقش جدی خود را در کاهش سوانح جاده‌ای ایفا کنند. ‌