استاندار خوزستان از تشکیل کارگروهی با حضور وزرای امور خارجه، کشور، نیرو و سازمان حفاظت محیط‌زیست برای مهار آتش‌سوزی‌های هورالعظیم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمد رضا موالی زاده در حاشیه جلسه هیات دولت اظهار کرد: آتش سوزی‌های گسترده‌ای که در بخش عراقی هورالعظیم صورت می‌گیرد و باعث می‌شود دود ناشی از این آتش سوزی‌ها به طرف شهر‌های استان بیاید که باعث ایجاد مشکلات تنفسی و… ایجاد می‌کند.

وی ادامه داد: در مقطعی برای حل این مشکل هواپیمای آبپاش آمد و بخشی از این مشکل حل شد. امروز که در جلسه دولت شرکت کردیم به این خاطر حل این مشکلات بود. قرار بر این شد کارگروهی با حضور وزرای محترم امور خارجه، کشور، نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست تشکیل بشود.

استاندار خوزستان با بیان اینکه این آتش سوزی‌ها در بخش عراقی اتفاق می‌افتد، بیان کرد: با توجه به اینکه عراق عضو کنوانسیون رامسر است باید به تهعدات خود در این زمینه عمل بکنند. همچنین راهکار‌های دیگر نظیر رها سازی آب وجود دارد که نیاز به مطالعه دارد؛ اگر بخواهیم به موضوع رهاسازی آب فکر بکنیم باید بحث کشت پاییزه کشاورزان را نیز در نظر بگیریم.

وی با اشاره به اینکه بحث خرید هواپیمای ایلوشین مطرح بود که اگر خریداری شد، محل استقرار آن اهواز خواهد بود؛ بنابراین تصمیمات خوبی گرفته شد و امیدواریم این مشکلات در کوتاه مدت حل بشود، گفت: قرار بر این شد طی چند روز آینده هواپیمای آبپاش را در منطقه داشته باشیم و با فعالیت‌هایی که در ارتباط با همکاری‌های منطقه‌ای هست، قرار شد وزارت امور خارجه این کار را با کمک بخش‌های دیگر دنبال بکند. استقرار هواپیمای ایلوشن به صورت دائم بعد از خرید آن خواهد بود.

استاندار خوزستان با تاکید بر اینکه آتش سوزی‌های هورالعظیم خارج از خاک ایران است، افزود: دولت عراق باید کمک بکند. من با وزیر و معاونان وزیر کشور عراق و استاندران استان‌های مرزی و مسئولین مختلف عراقی در این رابطه صحبت کردیم. مسئولین عراقی به ما گفتند که از «کرخه» آب رها کنید که به آنها اعلام کردیم آبی در «کرخه» آبی نداریم و عراقی‌ها از دجله آب رها بکنند.

موالی زاده خاطر نشان کرد: امیدواریم این جلسات به نتیجه برسد؛ اینکه این جلسات در کوتاه مدت به نتیجه خواهد رسید با خیر را نمی‌توان به صورت قطعی اعلام کرد و نهایت تلاش خود را برای حل این مشکل خواهیم کرد.