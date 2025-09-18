پخش زنده
فراخوان ارسال اثر به مسابقه بینالمللی نقاشی «شهرهای صلحجو» در اصفهان منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ بنابراعلام دبیرخانه این رویداد، موضوع این مسابقه بین المللی معنا و مفهوم صلح و آشتی برای کودکان است که ویژه کودکان ۶ تا ۱۰ سال و ۱۱ تا ۱۵ سال برگزار می شود.
طبق اعلام دبیرخانه، اندازه نقاشی A3 (ارسال به صورت انفرادی) اعلام شده است.
آخرین مهلت ارسال آثار ۸ مهر ۱۴۰۴ و محل تحویل آثار ونشانی برای کسب اطلاعات بیشتر بلوار ملت، حدفاصل سهراه پلیس و پل آذر، بوستان ملت، خانه کودک اصفهان است.