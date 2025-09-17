به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امید کرمی گفت: ۸ فقره پرونده درحوزه استحفاظی پاسگاه انتظامی دهستان‌های حسینیه، قیلاب و مازو به مساحت ۵۰ هکتار از اراضی ملی واقع در بخش الوار گرمسیری که به صورت غیرمجاز تصرف شده بود با اجرای احکام قضایی رفع تصرف و به بیت‌المال بازگردانده شد.

وی افزود: خلع ید این اراضی با دستور مقام قضایی و با حضور کارشناس حقوقی و مأموران یگان حفاظت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری و همکاری فرماندهی انتظامی اجرا شد.