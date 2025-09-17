مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان گیلان گفت: فعالیت ۵۷ کارگاه قالی بافی و ۱۳ هزار هنرمند بافنده فرش؛ نیازمند هویت سازی و ترویج اصالت فرش گیلان است.

به گزارش خبرگزاری که صدا و سیمای گیلان؛تیمور پورحیدری در جلسه رونمایی از صدور «اولین شناسنامه رسمی فرش گیلان»که در مجامع ملی و فراملی قابل شناسایی است اظهار داشت: با تشکیل کارگزاری صدور شناسنامه فرش در گیلان پس از این، ضمن ارزیابی فرش و قالیچه گیلانی، شناسنامه دارای بارکد و کیو آر کد صادر می‌شود.

وی صدور شناسنامه برای بافته‌های فرشی گیلان را گامی بزرگ در جهت اعتمادسازی در بازار فرش دانست و افزود: جلب اعتماد و رسوخ در بازارهای بین المللی با هویت قابل اتکا می‌تواند نبوغ بافندگان و طراحان هنر صنعت فرش گیلان را در بین رقبا متمایز کند.

تیمور پورحیدری «اولین شناسنامه فرش دستباف گیلان» را به «حسن آقا علیزاده» بافنده فرش تمام ابریشم ۶۰ متری صادراتی در حضور نمایندگان مرکز شماره گذاری کالا و خدمات ایران (GS1) و شرکت کارگزاری مربوطه اعطا کرد و گفت: این شناسنامه سند رسمی و فنی فرش گیلان با توجه به محل بافت و مالکیت معنوی و مادی آن است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گیلان، کیو آر کد هوشمند درج شده در شناسنامه فرش را جهانی توصیف کرد و گفت: با اسکن این کیو آر کد موجود در شناسنامه در همه جای جهان به صورت برخط هویت فنی و جغرافیایی فرش گیلان قابل شناسایی است و امیدواریم با دستان با کفایت بافندگان خلاق؛ فرش گیلان در جهان بیش از پیش بدرخشد.

وی تاکید کرد: با آغاز به کار رسمی کارگزاری مرکز شماره گذاری ایران برای صدور شناسنامه فرش، دیگر رقبا نمی‌توانند فرش خوش نقش و بافت گیلان را با برند خودشان در بازارها عرضه کنند و این یک گام اثرگذار و تضمین اصالت و کیفیت فرش است.