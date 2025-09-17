به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل کمیته امداد امام خمینی خوزستان گفت: توانمندسازی دانش‌آموزان و دانشجویان در حوزه‌های فرهنگی و آموزشی از برنامه‌های محوری کمیته امداد است که هر ساله با مشارکت خیرین دنبال می‌شود.

جمال شیبه با بیان اینکه جشن عاطفه‌ها امسال با شعار «آینده‌ساز باشیم» تا پایان مهر ماه ادامه خواهد داشت، افزود: عموم مردم و خیرین از طریق کد *۸۷۷۷*۰۶۱# و یا شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۹۴۰۵۷۵ می‌توانند کمک‌های خود را ارسال کنند. ادارات کمیته امداد هم ما به صورت حضوری در خدمت خیرین هستند.

وی ادامه داد: در حال حاضر بیش از ۴۵ هزار دانش‌آموز و دانشجو تحت حمایت این نهاد قرار دارند که از میان آنها نخبگان علمی، فرهنگی، هنری و ورزشی استان هستند.





