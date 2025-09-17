پخش زنده
امروز: -
سیدحسین دهدشتی قائممقام وزیر جهاد کشاورزی در امور مجلس شورای اسلامی عصر امروز با رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ استاندار آذربایجانغربی در این دیدار با اشاره به جایگاه ویژه استان در تولید محصولات استراتژیک همچون سیب، انگور و عسل، گفت: آذربایجانغربی نیازمند توجه ویژه وزارت جهاد کشاورزی به ایجاد صنایع تبدیلی و بستهبندی در منطقه است.
قائممقام وزیر جهاد کشاورزی در امور مجلس نیز ضمن ابراز آمادگی برای پیگیری مطالبات استان در سطح ملی، بر لزوم همکاری نزدیکتر دستگاههای اجرایی استانی و وزارتخانه برای رفع موانع تولید و افزایش بهرهوری در بخش کشاورزی تأکید کرد.
در این دیدار دو طرف ضمن بررسی ظرفیتهای بخش کشاورزی آذربایجانغربی، بر ضرورت توسعه زنجیره تولید و فرآوری محصولات کشاورزی و دامی، حمایت از کشاورزان و فعالان حوزه دامپروری و باغداری، و نیز بهرهگیری از شیوههای نوین آبیاری برای کاهش اثرات خشکسالی تأکید کردند.