سرپرست فرمانداری دشت آزادگان گفت : فرهنگ ایثار و شهادت رمز پیروزی ملت قهرمان ایران در بزنگاه های تاریخی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید قاسم موسوی در نشست شورای اداری شهرستان دشت آزادگان با اشاره به اینکه تبیین فلسفه دفاع مقدس یک ضرورت است، افزود: برای تحقق اهداف نظام اسلامی ایجاد پیوند حقیقی میان پیشکسوتان و یادگاران دفاع مقدس با نسل امروزی جهت انتقال مفاهیم جنگ تحمیلی باید در برنامه مسئولان گنجانده شود.
وی با اشاره به اینکه رهنگ ایثار و شهادت رمز پیروزی ملت قهرمان ایران در مقابله با دشمنان قسم خوردهی انقلاب اسلامی به شمار میرود، ادامه داد: اراده عاشورایی ملت مبارز و مقاوم ایران اسلامی بر سلاحهای پیشرفته و بمبهای سنگرشکن دشمنان غلبه کرده است.
سرپرست فرمانداری دشت آزادگان عزت، کرامت و شرافت را از افتخارات ملت مستقل جمهوری اسلامی ایران دانست و تاکید کرد: هدایتهای پیامبر گونه رهبر معظم انقلاب در تحولات مختلف تاریخی از جمله جنگهای تحمیلی اول و دوم راز ماندگاری انقلاب اسلامی است.
موسوی ثمره اتحاد، انسجام و همدلی مردم، مجاهدتهای نوآورانه نیروهای مقتدر مسلح و هدایت رهبر معظم انقلاب را پیروزی عزتمند بر فشارهای سیاسی، تبلیغات و تحریمهای اقتصادی دشمنان عنوان کرد و گفت: حفاظت از آرمانهای انقلاب اسلامی رسالتی مهم بر عهده همه اقشار جامعه است.