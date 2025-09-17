پخش زنده
کارشناس هواشناسی لرستان گفت: برای فردا پنج شنبه جو آرام و پایداری بر آسمان لرستان حاکم است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، کارشناس هواشناسی لرستان گفت: بر اساس تحلیل نقشههای هواشناسی در شبانه روز گذشته پلدختر با ۴۰ و الشتر با ۶ درجه بالای صفر به ترتیب گرمترین و خنکترین شهرهای استان بودند، همچنین دمای هوای خرم آباد مرکز استان نیز بین ۳۵ و ۱۵ درجه بالای صفر در نوسان بود.
راضیه پیله وران گفت: برای روزهای جمعه و شنبه افزایش سرعت وزش باد تا بازه نسبتاً شدید پیش بینی میشود و در این مدت احتمال سقوط اشیا و تأسیسات سبک دور از انتظار نیست.
به گفته وی همچنین احتمال ورود پدیده گرد و خاک به استان برای اوایل هفته آینده وجود دارد.
کارشناس هواشناسی لرستان اعلام کرد هفته آینده نیز با نفوذ توده هوای سرد از شنبه تا اواسط هفته شاهد کاهش محسوس دما خواهیم بود.