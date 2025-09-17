وزیر نفت از پیگیری دستاورد‌های هجدهمین کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه و برنامه‌ریزی برای برگزاری کمیسیون نوزدهم در تهران خبر داد.

تقویت همکاری‌های اقتصادی ایران و روسیه در آستانه کمیسیون نوزدهم

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وزیر نفت پس از دیدار و گفت‌و‌گو با سرگئی تیسیلیوف، وزیر انرژی فدراسیون روسیه و الکسی میلر، مدیرعامل شرکت گازپروم روسیه گفت: در این دیدار پیرو نشست اخیر رؤسای جمهوری ایران و روسیه در اجلاس شانگهای، موضوع‌های مرتبط با کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و روسیه مطرح شد.

محسن پاک‌نژاد افزود: دستاورد‌های هجدهمین کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه که در مسکو برگزار شد، نیازمند پیگیری‌های بیشتر بود که در این نشست پیگیری‌ها به‌طور جدی بررسی شد.

وزیر نفت گفت: برخی محور‌های همکاری نیاز به بازنگری و گفت‌و‌گو داشت که مجددا بحث و بررسی شد و به نتیجه رسید.

وی افزود: در خصوص زمان‌بندی و دستورجلسه این نشست نیز مباحثی مطرح شد که ان‌شاءلله در موقعیت مقتضی به اطلاع هم‌وطنان عزیز می‌رسد.