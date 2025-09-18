به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ معاون زراعت جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: تا پایان آبان ماه سال جاری حدود ۲۲۰ هزار تن سیب‌زمینی از اراضی زیر کشت این استان روانه بازار مصرف کشور خواهد شد.

حیدری گفت: در سال زراعی جاری، وسعت کشت سیب‌زمینی در استان زنجان به ۷ هزار و ۱۶۰ هکتار افزایش یافته است که شامل ارقام متنوعی همچون سانته، اسپریت، جیلی، بامبا، سیلوا، فابولا، چرنجر، کلمبا، پانامورا، سیفرا و آگریا است.

وی افزود: این تنوع در ارقام علاوه بر افزایش کیفیت محصول، زمینه را برای تولیدی با کیفیت و پاسخگویی به سلایق مختلف بازار فراهم کرده است. تاکنون حدود ۳۳ هزار تن سیب‌زمینی از مزارع استان برداشت شده و با روند فعلی، انتظار می‌رود میزان تولید تا پایان فصل برداشت به مجموع ۲۲۰ هزار تن برسد.

حیدری ادامه داد: یکی از نکات مهم در این زمینه، مازاد تولید سیب‌زمینی استان است؛ به طوری که حدود ۸۳ درصد از تولید فراتر از نیاز داخلی است. از این رو، ضرورت برنامه‌ریزی دقیق برای صادرات این محصول به بازارهای بین‌المللی بیش از پیش احساس می‌شود.

معاون زراعت جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: صادرات سیب‌زمینی مازاد نه تنها می‌تواند ارزش افزوده بیشتری برای کشاورزان ایجاد کند، بلکه به توسعه اقتصادی استان و ارتقاء جایگاه زنجان در بازارهای جهانی نیز کمک شایانی خواهد کرد.