\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627 \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u06a9\u0631\u062f\u0633\u062a\u0627\u0646\u060c \u0628\u06cc\u0634 \u0627\u0632 \u06f2 \u0647\u0632\u0627\u0631 \u0648 \u06f3\u06f0\u06f0 \u0647\u06a9\u062a\u0627\u0631 \u0627\u0632 \u0628\u0627\u063a\u0627\u062a \u0627\u06cc\u0646 \u0634\u0647\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0628\u0647 \u06a9\u0634\u062a \u06af\u0631\u062f\u0648 \u0627\u062e\u062a\u0635\u0627\u0635 \u06cc\u0627\u0641\u062a\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n