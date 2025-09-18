پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور گفت: هم اکنون بنیاد مسکن در سراسر کشور حدود ۲۳۰ هزار واحد مسکونی را در دست ساخت دارد که از این تعداد، ۱۸۸ هزار واحد مربوط به طرحهای نهضت ملی مسکن است.
صالحی در آیین افتتاح ۵۲ واحد مسکن شهری در هیدج افزود: این نهاد برای تامین مسکن برای دهکهای اول تا چهارم و اقشار کمدرآمد، طی سالهای گذشته با وزارت راه و شهرسازی تفاهمنامهای امضا کرد که بر اساس آن، ساخت ۵۰ هزار واحد مسکونی در نظر گرفته شد.
صالحی افزود: تاکنون حدود ۴۷ هزار قطعه زمین برای ساخت این واحدها تامین و عملیات اجرایی آنها آغاز شده است.
رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور ادامه داد: در یکسال گذشته، ساخت حدود ۱۰ هزار و ۵۰۰ واحد از پروژههای مسکن محرومان شروع شده است و پیشبینی میشود تا پایان امسال، این تعداد به ۳۰ هزار واحد برسد.
وی با تاکید بر اینکه سیاستهای دولت چهاردهم نیز در جهت تامین مسکن این دهکها است، گفت: طرحهایی در دست بررسی است که امیدواریم با حمایت بیشتر دولت بتوان آنها را توسعه داد.
صالحی با بیان اینکه در ارزیابی وضعیت زنجان، این استان یکی از پیشروهای نهضت ملی مسکن است، افزود: پروژههای این استان پیشرفت خوبی داشته و زمینهای تحویل شده و دسترسی مناسب، شرایط ممتازی را نسبت به سایر استانها فراهم کرده است.
رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور ادامه داد: انتظار میرود تمامی پروژههای نهضت ملی مسکن در زنجان تا پایان سال آینده تکمیل و تحویل متقاضیان شود.
وی با بیان اینکه در زمینه ساخت مسکن، انجمن خیر ساز بنیاد مسکن با شعبات استانی در ادارات کل این نهاد همکاری میکند، گفت: برای حمایت از خیرین، زمین رایگان و تسهیلات کم بهره در اختیار آنان قرار میگیرد.
به گفته صالحی هم اکنون در سطح کشور، حدود سه هزار و ۵۰۰ واحد در حال ساخت بوده که در استان زنجان تاکنون حدود ۸۰۰ واحد به انجام رسیده است.
وی اظهار داشت: فعالیتهای ساخت مسکن در استانهای مختلف تفاوت دارد، اما در مجموع این تعداد در کشور قابل توجه است.
رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور با بیان اینکه در خصوص طرح جوانی جمعیت، بنیاد مسکن موظف است در روستاهای دارای زمین، به متقاضیان و بومیان همان روستا زمین واگذار کند، گفت: در این زمینه، مشکل خاصی وجود ندارد، اما عمدتا مشکل اصلی مربوط به متقاضیان ساکن در شهرها است.
وی یادآور شد: در روستاهای حریم شهر زنجان، زمینهای الحاق شده و تعدادی از متقاضیان در پروژههای روستایی حریم شهر قرار گرفتهاند.