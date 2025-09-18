پخش زنده
در آیینی به صورت نمادین ۳۶ هزار بسته نوشت افزار در امامزاده محسن اصفهان به دانشآموزان نیازمند تحت حمایت اهدا شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان اصفهان، در این آیین با اشاره به گستره حمایت کمیته امداد گفت: هم اکنون بیش از ۴۴ هزار دانشآموز و سه هزار و ۵۰۰ دانشجو تحت پوشش این نهاد قرار دارند که از میان آنها سه هزار نفر از نخبگان علمی، فرهنگی، هنری و ورزشی استان هستند.
کریم زارع با بیان اینکه از ابتدای پویش جشن عاطفهها تاکنون، بیش از ۳۶ هزار بسته نوشت افزار هر یک به ارزش حدود ۷۰۰ هزار تومان، با همیاری خیران تهیه و در میان دانشآموزان نیازمند توزیع شده است، ادامه داد: برای تامین مایحتاج تحصیلی فرزندان تحت حمایت، حدود ۳۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم که همه ساله به همت خیران و نیکوکاران فراهم میشود.
پویش جشن عاطفهها همچنان ادامه دارد و امیدواریم هیچ دانشآموزی در مسیر تحصیل بازنماند.
در ادامه مراسم، خانم ابطحی مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اصفهان، جشن «عاطفهها» را فرصتی برای تقویت هویت اجتماعی دانست و خطاب به خانوادهها گفت: هیچ مادری نباید نگران آینده تحصیلی فرزندش باشد. ما وظیفه داریم این مسیر را هموار کنیم تا فرزندانمان بدانند بخشی ارزشمند از ایران عزیز هستند.
وی همچنین خطاب به دانشآموزان تاکید کرد: قدردانی واقعی شما در این است که در آینده خود، برگزارکننده چنین برنامههایی باشید و دست دیگران را بگیرید. فرهنگ خیرخواهی و خانوادهپروری باید در اصفهان تقویت شود، چرا که ایثار مال گاه دشوارتر از ایثار جان است.