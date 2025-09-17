نوسانات قیمت مرغ و دغدغههای مردم و فروشندگان در بازار قزوین
این روزها بازار مرغ در استان قزوین با نوسانات قیمتی همراه شده، خبرنگار ما امروز با حضور در بازار قزوین به این موضوع و دغدغههای مردم و فروشندگان پرداخته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، بر اساس مشاهدات میدانی، قیمت هر کیلوگرم مرغ در بازار قزوین حدود ۱۳۰ هزار تومان اعلام میشود. این در حالی است که به گفته فروشندگان، قیمت همین محصول در تهران به حدود ۱۵۰ هزار تومان نیز میرسد که تفاوت قابل توجهی را نشان میدهد. یکی از فروشندگان در این باره میگوید: "مرغ کیلویی ۱۳۰ هزار تومنه، در حالی که تهران ۱۵۰ تومن شده. مرغهای خوب را الان به تهران میدهند. من خودم امروز ۵۰۰ کیلو خواستم، کلاً ۱۵۰ کیلو هم به سختی به من دادند. مرغ کم شده."
این کمبود و نوسانات قیمتی، مشکلات بسیاری را برای شهروندان قزوینی به وجود آورده است. یک خانم خانهدار با گلایه از وضعیت موجود اظهار داشت: "من چند بار برای خرید مرغ به بازار آمدم، واقعاً قیمتها بالاست و توان خرید نداشتم."
دلیل اصلی این نوسانات و کمبود مرغ در بازار قزوین، به گفته برخی از فروشندگان، تفاوت قیمت بین قزوین و شهرهای بزرگتر مانند تهران و کرج است که منجر به صادرات مرغ از قزوین به این شهرها میشود.
در پاسخ به این سوال که علت افزایش قیمت چیست، بسیاری از مردم و فروشندگان بر این باورند که نظارت کافی وجود ندارد. "من فکر میکنم نظارت کم است. اگر نظارت باشد، قیمت اینجور بالا نمیرود،" این جمله خلاصه دغدغه مشترک بسیاری از بازاریان است.
افزایش قیمتها و کمبود مرغ، علاوه بر مصرفکنندگان، به کسبه نیز آسیب رسانده است. یکی از فروشندگان در مورد مشکلاتی که با آن مواجه شدهاند گفت: "اجارههای ما بیشتر [شده]، فروش ما کم شده."
علیرغم پیگیریهای انجام شده از سوی خبرنگار ما برای کسب توضیحات از مسئولان جهاد کشاورزی استان قزوین در خصوص این نوسانات قیمتی و اقدامات در دست اقدام، تا این لحظه هیچ یک از مسئولان ذیربط پاسخگو نبودهاند. این وضعیت، لزوم توجه جدیتر مسئولان به بازار مرغ و مدیریت بهینه توزیع را بیش از پیش نمایان میسازد تا هم دغدغههای مردم برطرف شود و هم فروشندگان بتوانند فعالیتهای خود را به نحو مطلوب ادامه دهند.