به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،سعیدکاویانی در همایش آشنایی با صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی که با حضور بخشداران،اعضای شوراهاودهیاران18روستای شهرستان کهک برگزار شد از برخورد جدی دستگاه قضا با بنگاه های بدون پروانه کسب و یا متصل نشده به سامانه کاتب خبر داد.

وی از شهروندان خواست؛ قولنامه های خود را حتما در دفاتر اسناد رسمی ثبت نمایند.

مسئول منابع طبیعی شهرستان کهک هم در این همایش گفت: پاسخگویی به استعلامات اراضی، در کوتاه ترین زمان انجام می شود.

محمد عبداللهی گفت: مردم در صورت مشاهده هرگونه تخلف می توانند به کارگروه رفع تخلفات اداره کل منابع طبیعی مراجعه نمایند.