محفل شعر شاعرانه به مناسبت روز شعر و ادب فارسی در باغ کتاب برگزار شد.

مدیر علمی،فرهنگی و هنری باغ کتاب در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گفت: همزمان با گرامیداشت یاد و خاطره استاد شهریار این برنامه را در باغ کتاب برگزار کردیم.شاعران جوان و پیشکسوت با قرائت سروده‌های خود به ویژه در حوزه عاشقانه، حال و هوایی ادبی به جمع خواهند بخشید.

حامد محقق گفت: موضوع این برنامه شعر عاشقانه است؛ موضوعی ارزشمند که گاهی در میان گونه‌های گوناگون شعر فراموش می‌شود، در حالی‌که اساس شعر فارسی بر عشق و عاطفه است.

وی افزود: ادبیات فارسی با پشتوانه غنی و قدرت زبان خود، همواره حامل عاطفه و احساس بوده است. شاعرانی که در این نشست دعوت شده‌اند نیز همگی در این عرصه توانمند هستند و آثارشان جلوه‌ای از همین سنت عاطفی شعر فارسی را بازتاب می‌دهد.

روز ۲۷ شهریور ، سالروز درگذشت شهریار، شاعر معاصر ایران، با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی روز ملی شعر و ادب فارسی نامیده شده است.