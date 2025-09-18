رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت : ساعت شروع به کار واحدهای نظامی و امنیتی6:30 دقیقه و واحدهای صنعتی و ادارات نیز ساعت 7 خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز کرمانشاه ،رفیع‌زاده، افزود : ساعت آغاز به کار اداراتی که در واحدهای ستادی دستگاه‌های اجرایی ملی مستقر در تهران به صورت شناور از 7 تا 9 است. اما ادارات یا واحدهای استانی ساعت 7 آغاز به کار خواهند کرد. مدارس متوسطه نیز ساعت 7:30 شروع به کار خواهند کرد و مقطع ابتدایی ساعت 8 آغاز به کار خواهند کرد. درب مدارس باید 30 دقیقه قبل از شروع به کار خود باز باشد. ساعت آغاز به کار بانک‌ها نیز 7:30 خواهد بود؛ یعنی کارمندان باید ساعت 7 در محل کار خود حاضر باشند تا آماده خدمت رسانی باشند.