انگوران با ارتقای بهره‌وری و ایفای نقش موثر در اقتصاد استان، به عنوان واحد برتر صنعت و معدن زنجان شناخته شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مجتمع انگوران به دلیل عملکرد موفق در تولید، رعایت استانداردهای زیست محیطی و نقش موثر در اشتغال‌زایی به عنوان واحد برتر استان انتخاب و لوح تقدیر ویژه دریافت کرد و این انتخاب در مراسم گرامیداشت روز صنعت و معدن استان با حضور مسئولان و مدیران واحدهای صنعتی و معدنی صورت گرفت.

آیین گرامیداشت روز صنعت و معدن علاوه بر معرفی واحدهای برتر، فرصتی برای تاکید بر اهمیت صنعت و معدن در اقتصاد ملی و استانی بود؛ بخش‌هایی که سهم مهمی در ایجاد اشتغال پایدار، افزایش ارزش افزوده و توسعه متوازن مناطق مختلف کشور ایفا می‌کنند.