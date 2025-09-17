معاون اجرایی رئیس‌جمهور تاکید کرد که سوزاندن زباله نباید تنها راهکار مدیریت پسماند در تهران باشد و باید به روش‌های متنوع از جمله تولید کمپوست توجه ویژه شود.



به گزارش خبرگزاری صدا وسیما محمدجعفر قائم‌پناه در جلسه کارگروه ملی پسماند با اشاره به اهمیت نگاه علمی در مدیریت پسماند گفت:زباله‌سوز تنها یکی از ابزار‌های دفع زباله است و نباید همه زباله‌های تهران سوزانده شود.

وی افزود: رویکرد جهانی بر استفاده از روش‌های متنوع دفع پسماند و جایگزینی کمپوست با کود‌های شیمیایی تأکید دارد.

قائم‌پناه درباره جایگزینی کمپوست گفت: در نشست گذشته تصمیم گرفته شد میزان تولید کمپوست کشور احصا شود تا به تدریج جایگزین بخشی از واردات کود‌های شیمیایی شود. استاندارد کود کمپوست نیز تدوین شده و وزیر جهاد کشاورزی از آن حمایت می‌کند.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور تاکید کرد که تفکیک زباله از مبدأ کیفیت کمپوست را افزایش داده و تولید آن را اقتصادی‌تر می‌کند. وزارت جهاد کشاورزی برای همکاری اعلام آمادگی کرده است، مشروط بر اینکه کارخانه‌های کمپوست شهرداری‌ها گواهی استاندارد داشته باشند و قیمت‌گذاری به گونه‌ای باشد که تولید برای شهرداری‌ها صرفه اقتصادی داشته باشد.

وی در مورد زباله‌سوزی افزود:شهرداری تهران قصد واردات زباله‌سوز ۶ هزار تنی دارد، اما پیشنهاد شد ابتدا یک زباله‌سوز ۵۰ تنی وارد و نتایج آن ارزیابی شود. همچنین گزارشی تهیه خواهد شد تا مشخص شود آیا در سایر کشور‌ها همه زباله‌ها سوزانده می‌شوند یا خیر.

قائم‌پناه تأکید کرد: سوزاندن روزانه ۶ هزار تن زباله در تهران منطقی و مطابق استاندارد‌های جهانی نیست و حتی در کشور‌هایی مانند چین نیز تمام زباله‌ها سوزانده نمی‌شود. مدیریت پسماند فرایندی علمی و چندبخشی است و زباله‌سوز تنها بخشی از آن است.

در پایان، معاون اجرایی رئیس‌جمهور پیشنهاد کرد ظرف دو هفته آینده شهرداری تهران، وزارت کشور، وزارت بهداشت، معاونت علمی و سازمان حفاظت محیط زیست به جمع‌بندی نهایی در این زمینه برسند.