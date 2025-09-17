قرارداد مارکو یوهانسن، دروازه‌بان سوئدی تراکتور به عنوان هشتمین سهمیه خارجی این تیم قانونی بوده و شکایت آلومینیوم اراک در این خصوص رد شد.

رد اعتراض آلومینیوم به حضور دروازه بان سوئدی در تراکتور

رد اعتراض آلومینیوم به حضور دروازه بان سوئدی در تراکتور

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم فوتبال تراکتور در هفته سوم لیگ برتر با نتیجه ۴ بر یک از سد آلومینیوم گذشت. پس از این بازی آلومینیوم به حضور دروازه‌بان خارجی تراکتور اعتراض داشت.

با حکم کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ثبت قرارداد مارکو یوهانسن، دروازه‌بان سوئدی تراکتور به عنوان هشتمین سهمیه خارجی این تیم قانونی بوده و شکایت آلومینیوم اراک در این زمینه رد شد.