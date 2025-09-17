پخش زنده
قرارداد مارکو یوهانسن، دروازهبان سوئدی تراکتور به عنوان هشتمین سهمیه خارجی این تیم قانونی بوده و شکایت آلومینیوم اراک در این خصوص رد شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم فوتبال تراکتور در هفته سوم لیگ برتر با نتیجه ۴ بر یک از سد آلومینیوم گذشت. پس از این بازی آلومینیوم به حضور دروازهبان خارجی تراکتور اعتراض داشت.
با حکم کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ثبت قرارداد مارکو یوهانسن، دروازهبان سوئدی تراکتور به عنوان هشتمین سهمیه خارجی این تیم قانونی بوده و شکایت آلومینیوم اراک در این زمینه رد شد.