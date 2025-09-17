به گزارش خبرگزاری صداو سیمای گیلان، سرهنگ حامد شادبهر گفت: ماموران پلیس در راستای اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی ۶ نفر از محکومان متواری را شناسایی و در عملیات‌های جداگانه‌ای دستگیر کنند.

وی افزود: متهمان پس از تشکیل پرونده مقدماتی، برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی رضوانشهر از شهروندان خواست هرگونه فعالیت مشکوک و موارد مجرمانه را از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.