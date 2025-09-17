تأکید رئیس کل دادگستری لرستان بر حل مشکلات کارخانه فولاد ازنا
رئیس کل دادگستری لرستان در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی بر رفع موانع سرمایه گذاری در استان و حل مشکلات کارخانه فولاد ازنا تأکید کرد.
رئیس کل دادگستری لرستان در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی با اشاره به برگزاری دو جلسه در خصوص مشکلات و موانع کارخانه فولاد ازنا در دادگستری استان تهران گفت: همه دستگاه ها، ادارات و دولت وظیفه دارند از سرمایه گذاری برای تولید حمایت کنند تا به این مهم در استان کمک شود، چراکه نتیجه آن اشتغال، چرخش سرمایه و بهبود معیشت مردم است.
حجت الاسلام سعید شهواری تشکیل مداوم جلسه اقتصاد مقاومتی با موضوع رفع مشکلات این کارخانه تأکید و کرد و افزود: دادگستری لرستان به صورت جدی پیگیر رفع موانع سر راه سرمایه گذاران است و چنانچه ترک فعلی صورت بگیرد اقدام قانونی انجام میشود.
امیدی معاون امور هماهنگی اقتصادی استان با بیان اینکه تعامل، همراهی و همگام بودن مدیران لرستان قطعاً در توسعه استان مؤثر خواهد بود، افزود: همه تصمیمات ستاد اقتصاد مقاومتی لازم اجراست و مدیران استان باید این موضوع را مورد توجه ویژه قرار دهند.