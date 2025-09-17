به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، رئیس کل دادگستری لرستان در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی با اشاره به برگزاری دو جلسه در خصوص مشکلات و موانع کارخانه فولاد ازنا در دادگستری استان تهران گفت: همه دستگاه ها، ادارات و دولت وظیفه دارند از سرمایه گذاری برای تولید حمایت کنند تا به این مهم در استان کمک شود، چراکه نتیجه آن اشتغال، چرخش سرمایه و بهبود معیشت مردم است.

حجت الاسلام سعید شهواری تشکیل مداوم جلسه اقتصاد مقاومتی با موضوع رفع مشکلات این کارخانه تأکید و کرد و افزود: دادگستری لرستان به صورت جدی پیگیر رفع موانع سر راه سرمایه گذاران است و چنانچه ترک فعلی صورت بگیرد اقدام قانونی انجام می‌شود.