رییس فدراسیون والیبال ایران پیش از بازی با فیلیپین در رقابت های قهرمانی جهان نشستی شبانه با ملی پوشان برگزار کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی والیبال ایران فردا (پنج شنبه) در سومین و آخرین بازی مرحله مقدماتی قهرمانی مردان جهان ۲۰۲۵ به مصاف فیلیپین، میزبان رقابتها، خواهد رفت. شرایط گروه A به شکلی است که هر چهار تیم ایران، تونس، مصر و فیلیپین با یک پیروزی و سه امتیاز در جدول حضور دارند و شانس صعود همچنان برای همه تیمها باقی است؛ بنابراین دیدار فردا برای ملیپوشان کشورمان حکم یک فینال زودرس را دارد.
میلاد تقوی، رئیس فدراسیون والیبال ایران، امروز پس از پایان نشست آنالیز تیم ملی، نشست ویژه ایی با ملیپوشان برگزار کرد تا آنها را از نظر روحی و روانی برای دیدار حساس مقابل فیلیپین آماده کند.
در این نشست، تقوی با بازیکنان تیم ملی به گفتوگو پرداخت و تلاش کرد ذهنیت و تمرکز آنها را برای این جدال سرنوشتساز ارتقا دهد. او در بخشی از صحبتهای خود تأکید کرد که فدراسیون به همراه خانواده والیبال همه تلاش خود را کردهاند تا شما در بهترین شرایط در این مسابقات حاضر شوید، پس با اعتمادبهنفس و تکیه بر تواناییهای خود وارد میدان شوید و فردا با ارائه بازی در خور نام ایران پیروز سر بلند از زمین خارج شوید. شما دلخوشی مردمی هستید که در روزهای سخت از شما حمایت کردند و الان وقت پاسخگویی به محبتهایشان است. برای مردم بجنگید و نشان دهید تیم ایران هستید؛ همین کافیست.
رئیس فدراسیون همچنین در بخش دیگری از سخنان خود از بازیکنان خواست که یکدل و متحد باشند و ملیپوشانی که روی نیمکت حضور دارند، از همتیمیهای حاضر در زمین به طور کامل حمایت کنند.
تقوی خطاب به ملیپوشان گفت که نباید تحت تأثیر جو پرهیجان سالن ۲۰ هزار نفری «مال آف آسیا آرنا» قرار بگیرند و تنها هدفشان باید موفقیت تیم ملی و شادی دل مردم ایران باشد.