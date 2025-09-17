\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u06af\u06cc\u0644\u0627\u0646\u061b \u06a9\u0634\u0627\u0648\u0631\u0632\u0627\u0646\u06cc \u06a9\u0647 \u0632\u062d\u0645\u062a \u06f6 \u0645\u0627\u0647\u0647 \u062e\u0648\u062f \u0631\u0627 \u0628\u0647 \u062e\u0648\u0634\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0637\u0644\u0627\u06cc\u06cc \u0633\u067e\u0631\u062f\u0647\u200c\u0627\u0646\u062f\u060c \u0647\u0646\u0648\u0632 \u062f\u0644 \u0628\u0647 \u0641\u0631\u0648\u0634 \u0645\u062d\u0635\u0648\u0644 \u0646\u0633\u067e\u0631\u062f\u0647\u200c\u0627\u0646\u062f. \/ \u0645\u0634\u062e\u0635 \u0646\u0634\u062f\u0646 \u0642\u06cc\u0645\u062a \u0634\u0641\u0627\u0641 \u062f\u0631 \u0628\u0627\u0632\u0627\u0631\u060c \u0633\u0628\u0628 \u0634\u062f\u0647 \u0628\u0633\u06cc\u0627\u0631\u06cc \u0627\u0632 \u0634\u0627\u0644\u06cc\u06a9\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062f\u0633\u062a \u0646\u06af\u0647 \u062f\u0627\u0631\u0646\u062f \u062a\u0627 \u062a\u06a9\u0644\u06cc\u0641 \u0646\u0631\u062e \u0648\u0627\u0642\u0639\u06cc \u0628\u0631\u0646\u062c\u060c \u0631\u0648\u0634\u0646 \u0634\u0648\u062f