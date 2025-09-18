پخش زنده
امدادگران سلامت نخستین پاسخگوی مردم در لحظات بحرانی هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، بیست و ششم شهریورماه، روز ملی اورژانس و فوریتهای پزشکی، فرصتی دوباره برای قدردانی از تلاش شبانهروزی امدادگران سلامت است؛ نیروهایی که در آبادان و شهرهای همجوار نخستین پاسخگوی مردم در لحظات بحرانی هستند.
اورژانس پیش بیمارستانی این شهرستان در سال ۱۴۰۴ با بیش از ۳۵ هزار مأموریت امدادی نقش مؤثری در کاهش تلفات ناشی از حوادث ایفا کرده است. هماکنون ۱۰ پایگاه اورژانس شهری و جادهای با ۲۵ دستگاه آمبولانس فعالاند و خدمات شبانهروزی به جمعیتی بالغ بر ۶۰۰ هزار نفر ارائه میدهند.
روز ملی اورژانس یادآور ایثار امدادگرانی است که در خط مقدم نجات جان همشهریان قرار دارند.