سرمربی تیم فوتبال استقلال ایران پس از شکست سنگین تیمش مقابل الوصل گفت: بدترین روز استقلال و بدترین باخت زندگی من بود و آخرین باری است که چنین اتفاقی برای استقلال رخ میدهد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیمهای فوتبال استقلال ایران و الوصل امارات در چارچوب نخستین دیدار خود از گروه A سطح دو لیگ قهرمانان آسیا امشب (چهارشنبه، ۲۶ شهریور) در ورزشگاه زعبیل دوبی به مصاف هم رفتند که در پایان شاگردان ساپینتو با نتیجه ۷ بر یک نتیجه این دیدار را برابر میزبان خود واگذار کردند.
ریکاردو ساپینتو، سرمربی تیم فوتبال استقلال ایران در نشست خبری پس از پایان این دیدار، اظهار کرد: واقعا سخت است در مورد بازی وقتی با چنین نتیجهای بازی را میبازیم، صحبت کنم. تیم حریف بازیکنان خیلی خوب و باکیفیتی داشت و روز خوبی تجربه کردند و ما نیز بدترین روز را داشتیم. حتی در بدترین روزمان در نیمه اول نشان دادیم میتوانیم نتیجه را عوض کنیم.
وی افزود: با شرایطی مواجه شدیم که هر شوتی زدند گل خوردیم و مدیریت کردن این وضعیت سخت بود و در سطح استقلال نباید چنین اتفاقاتی رخ دهد و چنین گلهایی بخوریم. واقعا مدیریت کردن این بازیها سخت است.
سرمربی تیم فوتبال استقلال با تاکید بر اینکه مسئولیت این باخت را قبول و بابت این باخت از هواداران عذرخواهی میکنم، عنوان کرد: این واقعا استقلال نیست. امکان ندارد. آخرین باری است که چنین اتفاقی رخ میدهد. بحث نتیجه نیست و بازیکنان باید تا آخر بازی بجنگند. باختن مهم نیست بلکه نباید تسلیم شوند. خیلی ناراحت هستم و میدانیم که چه مواردی را اصلاح کنیم و چه کارهایی باید انجام دهیم. بازیها را نگاه میکنیم و در مورد آنها صحبت خواهیم کرد.
ساپینتو با بیان اینکه باید سریعا خود را برای بازی بعدی آماده کنیم، اظهار کرد: یک بازی را باختهایم و باخت سختی بود. بازیهای زیادی داریم و یکی از تیمهایی هستیم که میتوانیم صعود کنیم. باید سرمان را بالا بگیریم. ما جنگنده هستیم و باید شرایط را تغییر دهیم و این باخت را فراموش کنیم و بازی بعدی را پیش ببریم. مستحق این هستیم که پیروزی برای خود و هواداران کسب کنیم. بهتر است که فراموش کنیم و به آینده نگاه کنیم.
وی افزود: به این تیم واقعا باور داریم. روز بد و تلخ امروز اینجا باقی میماند و فردا روز دیگری است که برای بازی پیکان آماده میشویم.
سرمربی تیم فوتبال استقلال درباره این شکست سنگین، اذعان کرد: بدترین باخت زندگی من بود. واقعا اذیت شدم. روز بدی بود و قبول میکنم. باید سریع تغییر کنیم. نمیتوان روزهای بد را اینگونه ادامه داد. باید سریع واکنش نشان دهیم. باید استقلال باشیم. ما ذهنیت برنده داریم و از این کیفیت برخوردار هستیم که کارهای خوبی انجام دهیم. نیمه اول میتوانستیم گل بزنیم. چهار بر یک شدن بازی را برای ما خواباند. نباید تسلیم میشدیم و باید میجنگیدیم. نباید از جزییات چشم پوشی کنیم و به چنین تیمهایی شانس دهیم.