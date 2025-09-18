به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز کرمانشاه ،در نخستین روز از ششمین دوره مسابقات شنا جام آزادی، امیر مطاعی موفق شد رکورد ملی ماده ۱۰۰ متر قورباغه رده سنی بالای ۱۸ سال را ارتقا دهد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون ورزش‌های آبی، امیر مطاعی با ثبت زمان ۱:۰۲.۱۲، رکورد پیشین این ماده که با زمان ۱:۰۲.۹۸ در اختیار محمد علیرضایی بود را شکست و رکورددار جدید شنا ایران شد. ششمین دوره شنا جام آزادی از امروز (سه‌شنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۴) در استخر قهرمانی مجموعه ورزشی آزادی تهران آغاز شده و تا جمعه ۲۸ شهریور ادامه خواهد داشت. در این رقابت‌ها ۸۰۰ شناگر در سه رده سنی ۱۳ تا ۱۴ سال، ۱۵ تا ۱۷ سال و ۱۸ سال به بالا حضور دارند.