تمرینات تیم ملی پدل ایران به میزبانی کیش به سرمربیگری تیاگو سانتوس در کیش آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، رئیس فدراسیون تنیس در نشست خبری گفت: مراسم قرارداد تیاگو سانتوس سرمربی تیم ملی پدل ایران امضا شد و همکاری با او به مدت یک سال خواهد بود.

داود عزیزی گفت: هدف ما مسابقات آسیایی به میزبانی قطر است و اولین دور تمرینات به میزبانی کیش آغاز شد.

رئیس فدراسیون تنیس گفت: حضور محمدرضا گلزار به عنوانی فردی که عاشق ایران و پدل است کمک زیادی به تیم کرده است و با حضور مربی پرتغالی نیز امیدواریم روند رو به رشد پدل، سرعت بیشتری بگیرد.

عزیزی گفت: در حال حاضر بیش از ۶ هزار بازیکنان فعال داریم و از این نفرات هزار و سیصد نفر پدلیست هستند.