ورزشکاران بهترین افراد برای بیان مشکلات حوزه ورزش هستند
فرماندار تبریز گفت:ورزشکاران با توجه به تجربه و تخصص بهترین افراد برای بیان مشکلات حوزه ورزش هستند و باید افراد غیر متخصص در این حوزه ورود نکنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،گرشاسبی در دومین جلسه شورای تربیت بدنی و ورزش شهرستان تبریز گفت: امروزه بدون بهره گیری از علم ورزشی نمیتوان به موفقیت دست یافت و باید در کنار علم ورزش رفتارهای ورزشی را نیز ارتقا داد.
وی با اشاره به هفته تربیت بدنی گفت: برای بهبود وضع برگزاری رویدادهای ورزشی آماده هستیم تا اقدامات بهینه و ارتقای زیرساختی را اجرا کنیم.