فرماندار تبریز مطرح کرد؛

ورزشکاران بهترین افراد برای بیان مشکلات حوزه ورزش هستند

فرماندار تبریز گفت:ورزشکاران با توجه به تجربه و تخصص بهترین افراد برای بیان مشکلات حوزه ورزش هستند و باید افراد غیر متخصص در این حوزه ورود نکنند.